Xhamia e Plumbit në Shkodër kantier ndërtimi, Rama: Tjetër destinacion turistik

Xhamia e Plumbit në Shkodër po i nënshtrohet një rikonstruksioni me fondet e Turqisë, që prej një viti më parë. Kjo xhami është kthyer në një kantier ndërtimi dhe po vijojnë punimet, ndërsa ka qenë kryeministri Rama që ka ndarë ditën e sotme foto nga ecuria e punimeve. Kryeministri shkruan se do t’ia kthejnë besimtarëve, por do të jetë një tjetër destinacion turistik që i shtohet vendit tonë.

“MIRËMËNGJES dhe nga kantieri i punës në Xhaminë e Plumbit, për kthimin e këtij tempulli jo vetëm besimtarëve, por edhe Shkodrës, si një tjetër destinacion atraktiv turistik, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama.