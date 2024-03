“Vula e PD” sërish në Apel, caktohen gjyqtarët e çështjes

Alma Ahmeti, Iliba Bezati dhe Elona Toro janë treshja që do të shqyrtojnë “çështjen e vulës” së Partisë Demokratike.

Në Gjykatën e Apelit në Tiranë është hedhur shorti për gjykimin e “vulës” së Partisë Demokratike. Relatorja e çështjes do të jetë Alma Ahmeti, ndërsa anëtarë Iliba Bezati dhe Elona Toro.

Kthimi i çështjes në Apel vjen në bazë të një vendimi të Gjykatës së Lartë, dhënë më 17 Dhjetor 2023.

Më herët gjatë ditës, përmes një reagimi publik, kreu i parlamentar të PD bëri apel që gjykimi të mos zvarritet pasi dëmton opozitën.

Saga e vulës

Procesi gjyqësor për vulën e partisë më të madhe opozitare në vend është kthyer në një sagë gjyqësore, ndërsa benefitet deri më tani i ka marrë Lulzim Basha, i cili është njohur nga KQZ si kryetari i PD-së.

Pasi u pezullua nga PD nga kryetari i atëhershëm Lulzim Basha në Shtator 2021, Sali Berisha nisi një seri takimesh me demokratë në bazë, duke fituar mbështetjen e shumicës dërrmuese (që u dëshmua më pas edhe në zgjedhjet e pjesshme të marsit 2022 e më tej në lokalet e 14 majit të këtij viti) për rimarrjen e drejtimit të partisë. Në dhjetor të vitit 2021 u zhvillua Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, me pjesëmarrjen e mbi 4 mijë anëtarëve. Kuvendi vendosi të shkarkonte nga detyra të gjithë drejtuesit kryesorë të subjektit politik, përfshirë ish-kryetarin Lulzim Basha. Në vend të tyre, u krijuan disa struktura kolegjiale, të drejtuara nga Grupi i Rithemelimit, i cili do të udhëhiqte partinë në procesin e zgjedhjes së strukturave të reja drejtuese.

Pas vendimit të Kuvendit Kombëtar, Grupi i Rithemelimit iu drejtua gjykatës së Tiranës për të bërë ndryshimet përkatëse në regjistrin e Partive Politike. Shorti i zhvilluar në atë kohë caktoi gjyqtar të çështjes Agron Zhukrin. Ky i fundit paraqiti kërkesën për dorëheqje para kryetarit të gjykatës, me argumentin se bashkëshortja e tij kishte punuar prej kohësh me Sali Berishën, i cili drejtonte Grupin e Rithemelimit. Kryetari i Gjykatës nuk e pranoi kërkesën për dorëheqje. Në Mars të vitit 2022, gjyqtari Zhukri pranoi kërkesën e Grupit të Rithemelimit, duke e regjistruar në Regjistrin përkatës.

Ndërkohë, grupimi i drejtuar nga nënkryetari Enkelejd Alibeaj, i cili ishte autorizuar për drejtimin e partisë nga Lulzim Basha, pak para dorëheqjes së tij, më herët në mars 2022, iu drejtua gjykatës së Tiranës për t’iu njohur e drejta e ankimit mbi vendimin e Zhukrit. Gjyqtarja Blerina Muça pranoi kërkesën e grupit të Alibeaj, në një vendim absurd, pasi vendosi të njihte të drejtën e ankimin një entiteti që nuk ishte palë në procesin e themelit. Megjithatë, me vendimin e gjyqtares Muça në duar, grupi i Alibeajt iu drejtua Gjykatës së Apelit, ku kundërshtohej vendimi i Agron Zhukrit dhe rrjedhimisht, kundërshtohej emërimi i Grupit të Rithemelimit si struktura drejtuese e Partisë Demokratike.

Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, pasi e mbajti më shumë se një vit në zyrë ankimin e Alibeajt, e nxori për gjykim në mars 2023, vetëm pak ditë para përfundimit të afatit të partive për regjistrimin për zgjedhjet lokale të 14 Majit. Gjykata e Apelit, pas dy seancash, në 4 mars 2023, vendosi të prishte vendimin e Agron Zhukrit dhe e riktheu çështjen për shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, me një trupë tjetër gjykuese. Gjykata e Apelit prishi vendimin e shkalles së parë dhe e riktheu çështjen për gjykim, me argumentin e “cënimit të parimit të paanësisë…” së trupës gjykuese, duke iu referuar faktit se Agron Zhukri ka njohje personale dhe familjare me Sali Berishën. Sipas Gjykatës së Apelit, është gjetur i pambështetur në ligj vendimi i kryetarit të Gjykatës së Tiranës për të refuzuar dorëheqjen e gjyqtarit Agron Zhukri.

Kundër vendimit, bëri rekurs në Gjykatën e Lartë Partia Demokratike-Grupi i Rithemelimet. Në 17 Dhjetor, Gjykata e Lartë vendosi prishjen e vendimit të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë asaj gjykate, me tjeter trup gjykues. Sipas Gjykatës së Lartë, Apeli “ka lejuar shkelje procedurale që e bëjnë të cenueshëm vendimin e dhënë prej saj” dhe “nuk i ka dhënë përgjigje kërkesave të palëve në ankimet respektive, ndërkohë që kryesisht ka marrë në shqyrtim çështje për të cilat palët nuk i kanë ngritur si pretendime në ankim, dhe që gjithsesi nuk përbëjnë shkak për prishjen e vendimit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim”. Në përfundim, vlerësoi se “pretendimet e ngritura në ankimet e paraqitura pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë janë çështje të cilat mund të zgjidheshin vetë nga ajo gjykatë”.

Këtë të martë, shorti i hedhur në orën 15:00 në gjykatën e Apelit, caktoi dhe treshen e trupës gjykuese që do të shtyrtojë çështjen.