“Vula e PD” në Gjykatën e Lartë, seanca caktohet më 27 Dhjetor

Gjykata e Lartë ka caktuar 27 Dhjetorin si datën e shqyrtimit të çështjes së vulës së Partisë Demokratike.

Në një njoftim nga GJL, thuhet se trupa gjykuese që do të shqyrtojë kërkesën e bërë nga “Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit” në PD, përbëhet nga Artur Kalaja, Ervin Pupe dhe Darjel Sina.

PD e drejtuar nga Sali Berisha kundërshton në Gjykatën e Lartë vendimin e Gjykatës së Apelit, marrë në datën 3 Mars 2023 që shfuqizoi vendimin e gjyqtarit të shkallës së parë, Agron Zhukri. Gjyqtari i Tiranës njohu “Rithemelimin” si organ drejtues të PD në zbatim të vendimeve të Kuvendit Kombëtar të partisë, zhvilluar më 11 dhjetor 2021 në “Air Albania”.

Njoftimi i Gjykatës së Lartë

Pasi u pezullua nga PD nga kryetari i atëhershëm Lulzim Basha, Sali Berisha nisi një seri takimesh me demokratë në bazë, duke fituar mbështetjen e shumicës dërrmuese (që u dëshmua më pas edhe në zgjedhjet e pjesshme të marsit 2022 e më tej në lokalet e 14 majit të këtij viti) për rimarrjen e drejtimit të partisë.

Në dhjetor të vitit 2021 u zhvillua Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, me pjesëmarrjen e mbi 4 mijë anëtarëve. Kuvendi vendosi të shkarkonte nga detyra të gjithë drejtuesit kryesorë të subjektit politik, përfshirë ish-kryetarin Lulzim Basha. Në vend të tyre, u krijuan disa struktura kolegjiale, të drejtuara nga Grupi i Rithemelimit, i cili do të udhëhiqte partinë në procesin e zgjedhjes së strukturave të reja drejtuese.

Pas vendimit të Kuvendit Kombëtar, Grupi i Rithemelimit iu drejtua gjykatës së Tiranës për të bërë ndryshimet përkatëse në regjistrin e Partive Politike. Shorti i zhvilluar në atë kohë caktoi gjyqtar të çështjes Agron Zhukrin. Ky i fundit paraqiti kërkesën për dorëheqje para kryetarit të gjykatës, me argumentin se bashkëshortja e tij kishte punuar prej kohësh me Sali Berishën, i cili drejtonte Grupin e Rithemelimit. Kryetari i Gjykatës nuk e pranoi kërkesën për dorëheqje. Në Mars të vitit 2022, gjyqtari Zhukri pranoi kërkesën e Grupit të Rithemelimit, duke e regjistruar në Regjistrin përkatës.

Ndërkohë, grupimi i drejtuar nga nënkryetari Enkelejd Alibeaj, i cili ishte autorizuar për drejtimin e partisë nga Lulzim Basha, pak para dorëheqjes së tij, më herët në mars 2022, iu drejtua gjykatës së Tiranës për t’iu njohur e drejta e ankimit mbi vendimin e Zhukrit. Gjyqtarja Blerina Muça pranoi kërkesën e grupit të Alibeaj, në një vendim absurd, pasi vendosi të njihte të drejtën e ankimin një entiteti që nuk ishte palë në procesin e themelit. Megjithatë, me vendimin e gjyqtares Muça në duar, grupi i Alibeajt iu drejtua Gjykatës së Apelit, ku kundërshtohej vendimi i Agron Zhukrit dhe rrjedhimisht, kundërshtohej emërimi i Grupit të Rithemelimit si struktura drejtuese e Partisë Demokratike.

Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, pasi e mbajti më shumë se një vit në zyrë ankimin e Alibeajt, e nxori për gjykim në mars 2023, vetëm pak ditë para përfundimit të afatit të partive për regjistrimin për zgjedhjet lokale të 14 Majit. Gjykata e Apelit, pas dy seancash, në 4 mars 2023, vendosi të prishte vendimin e Agron Zhukrit dhe e riktheu çështjen për shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, me një trupë tjetër gjykuese. Gjykata e Apelit prishi vendimin e shkalles së parë dhe e riktheu çështjen për gjykim, me argumentin e “cënimit të parimit të paanësisë…” së trupës gjykuese, duke iu referuar faktit se Agron Zhukri ka njohje personale dhe familjare me Sali Berishën. Sipas Gjykatës së Apelit, është gjetur i pambështetur në ligj vendimi i kryetarit të Gjykatës së Tiranës për të refuzuar dorëheqjen e gjyqtarit Agron Zhukri.

Pas rekursit të Partisë Demokratike-Grupi i Rithemelimt, të regjistruar në datën 24 Maj 2023 nga gjykata, është vendosur që të shqyrtohet më 27 Dhjetor.