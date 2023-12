Votoi pro heqjes së imunitetit të Berishës/ Gjokutaj: Alibeaj bëri të njëjtën punë si socialistët

Avokati Genc Gjokutaj ka komentuar votën pro të Enkelejd Alibeajt në mbledhjen e Këshillit të Mandateve për heqjen e imunitetit të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Sipas Gjokutajt, Alibeaj bëri të njëjtën punë si deputetët socialistë, por me një truk tjetër, me një tjetër mantel dhe fakti që ai votoi unanim me deputetët socialistë e mbyll këtë qëndrim të tijin.

“Ai bënte sikur shprehte atë kuriozitetin gjoja profesional por duke aluduar. I dhamë përgjgijet siç i meritonte.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai tha se mendimi im është në referncë të qëndrimit që kemi mbajtur si opozitë ndaj rastit të Saimir Tahirit.

Nuk e di si ka votuar opozita. Alibeaj bëri të njëjtën punë si deputetët socialistë por me një tjetër truk, me një tjetër mantel.

Vetë fakti që në fund votoi unanim e mbyll këtë qëndrim të tijin”, tha Gjokutaj.