Votëbesimi i Sali Berishës si kryetar i PD-së në Kuvendin Kombëtar, nis procesi i numërimit të votave

Pasi Kuvendi Kombëtar i Rithemelimit ka mbyllur punimet, ka nisur procesi i numërimit të votave për Sali Berishën, i cili kërkoi votëbesimin si kryetar i PD-së pas humbjes së zgjedhjeve të 14 majit. Në Kuvendin Kombëtar të zhvilluar sot, ish-kryeministri Sali Berisha ishte i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Liri Berisha dhe vajza, Argita Malltezi.

Kujtojmë se në Kuvend nuk morën pjesë; Ervin Salianji, Agron Gjekmarkaj dhe Ferdinand Xhaferaj, të cilët janë tre deputetët që mbështetën ish-kryeministrin në Primare, por nuk i janë përgjigjur ftesës.

Por përveç këtyre deputetëve, ftesa e Berishës nuk i janë përgjigjur dhe 15 deputetë që mbështesin grupin e Gazment Bardhit, madje as ky i fundit vetë.

Të pranishëm në Kuvendin e “Rithemelimit” ishin 1203 delegatë.

Rezolutë e Kuvendit Kombëtar të Rikthemelimit:

Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, mbledhur sot më datë 2 dhjetor 2023, pasi mori në shqyrtim situatën politike, ekonomike në vend, konstaton se:

o Tridhjetë vjet pas përmbysje së regjimit totalitar komunist më të ashpër në Evropë, në Shqipëri aktualisht është vendosur narko-diktatura e bazuar ne drogën, krimin dhe korrupsionin. Shtyllat e shtetit të së drejtës, shtyllat e një shoqërie demokratike, institucionet e Republikës Parlamentare, parlamentarizmi, zgjedhjet e lira, liria ekonomike, rendi dhe dhe siguria, janë goditur rëndë dhe në mënyrë sistematike nga narko-regjimi i instaluar ne Shqiperi. Edi Rama ka vendosur tashmë kontrollin e tij të plotë mbi çdo qelizë të shtetit, mbi pushtetin legjislativ, gjyqësor, ekonominë dhe mediat e vendit;

o Regjimi mbahet në këmbë nga bashkëpunimi i tij i ngushtë me krimin e organizuar, nëpërmjet financimit me paratë që vijnë nga trafiku i drogës dhe pastrimi i tyre, si dhe nga korrupsioni i lartë dhe i kudogjendur qeveritar. Instalimi i këtij narko-regjimi shënon një rast të paprecedentë, rastin e parë dhe të vetëm në Evropë, ku një vend i cili aspiron të ardhmen evropiane, qeveriset nga pushtetarë të lidhur ngushtë me krimin e organizuar, në të gjitha nivelet e qeverisjes qëndrore dhe vendore;

o Regjimi i Edi Ramës në Shqipëri, ndër të tjera përfaqëson një makineri gjigande të frikësimit të zgjedhësve shqiptarë kontrollit te vullnetit te tyre dhe deformimit të thellë, me të gjitha instrumentet, të institucionit të zgjedhjeve. Nëpërmjet industrisë së blerjes së votës, dhe makinerise se frikesimit te qytetarëve, regjimi shndërron krimin në votë dhe votën në krim, duke bllokuar rotacionin dhe vendosur “de facto” monizmin politik në Shqipëri;

o Shtetit i së drejtës po zhbëhet çdo ditë dhe është zëvendësuar nga narkoshteti: krimi i organizuar është vendimarrësi kryesor në rrugë, në egzekutivin, legjislativin dhe gjyqesorin shqiptar. Parimet themelore kushtetuese si pluralizmi politik, ndarja e pushteteve, të drejtat dhe liritë themelore të individit, e drejta e patjetërsueshme e pronësisë, ekzistenca e një media të lirë dhe të pavarur, janë tashmë nën nje agresion real të përditshëm për zhbërjen e tyre dhe kapjes nga ky narko-regjim;

o Regjimi, ka asgjësuar “de facto” Kushtetutën dhe pluralizmin parlamentar në Shqipëri. Të drejtat kushtetuese dhe ligjore të deputeteve te opozitës për ngritjen e Komisioneve hetimore Parlametare si dhe zgjedhjen e perfaqesueseve te tyre ne komisionet parlamentare, inisiativat e tyre ligjevense, janë zeruar nga ky regjim me logjikën e ftohtë dhe kalkuluese të një autokratik. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Opozita trajtohen si armiq të brendshëm të vendit. Pluralizmin politik në parliament është zëvendësuar me monizmin e partisë-shtet;

o Institucionet e reja të drejtësisë, të ngritura për të qenë të pavarura, po ndjekin një axhendë politike agresive të mazhorancës, duke i shërbyer interesave të saj dhe aspak drejtësisë dhe shtetit ligjor. “Heronjtë e Antikorrupsionit” nuk guxojnë të godasin asnjë zyrtar të lartë socialist pa miratimin e kreut të qeverisë, ndërsa Opozitës i rezervohen metodat staliniste të ngritjes së akuzave dhe fabrikimit të provave të rreme. Goditja nëpërmjet këtyre “akuzave” e liderit të Partisë Demokratike, janë një provë e pakundërshtueshme e kapjes totale të sistemit të drejtësisë nga ana e Edi Ramës dhe qëndrimit armiqësor të tij ndaj opozitës;

o Korrupsioni galopant në Shqipëri është i përhapur në të gjitha nivelet me në krye Edi Ramën dhe familjen e klanet qeveritare. Korrupsioni po rrënon çdo ditë ekonominë e vendit dhe sigurinë ekonomike të shqiptarëve. Organet e drejtësisë të ngritura për të vënë përpara drejtësisë përgjegjësit e korrupsionit në vendin më të korruptuar të Europës, kanë dështuar qëllimisht duke demostruar anshmërinë e tyre politike për të vënë drejtësinë në vend dhe mbrojtur interesin publik;

o Partia Demokratike si forca kryesore opozitare, ndodhet prej vitesh nën një sulm politik të paprecedent, të papajtueshëm me normat e shtetit ligjor dhe rendit demokratik në një republike parlamentare. Ky sulm është orkestruar drejtpërsëdrejti nga Edi Rama me qëllim zhbërjen e opozitës dhe vlerave të saj të qëndrës së djathtë, goditjen e reformave të thella të ndërmarra që kanë transformuar Shqipërinë në rrugën e saj evropiane, goditjen e trashëgimisë politike dhe të lidershipit të saj;

o Partia Demokratike u shantazhua në të gjitha mënyrat për ta detyruar atë të mos merrte pjesë në zgjedhjet vendore 2023, dhe pasi ky skenar dështoi, mazhoranca manipuloi thellësisht zgjedhjet vendore, në fushën zgjedhore më të pabarabartë ndonjëherë që nga vendosja e demokracisë në Shqipëri;

o Cënimi i të drejtave politike të kandidatëve të opozitës ka vënë seriozisht në pikëpyetje garantimin e të drejtave kushtetuese për të zgjedhur dhe per tu zgjedhur, çka ka dëmtuar dhe rrezikon të bllokojë procesin e integrimit europian të vendit.

o Opozitës, si pasojë e një sistemi gjyqësor të kapur politikisht nga mazhoranca, në shkelje flagrante të çdo norme juridike, si edhe kapjes politike të organeve administruese të procesit zgjedhor, iu mohua identiteti i saj politik dhe e drejta për të patur përfaqësuesit e saj në administrimin dhe mbarëvajtjen e këtij procesi;

o Raporti OSBE/OHDIR rrëzoi përfundimisht zgjedhjet vendore 2023, duke konfirmuar problematikat e rënda të ngritura nga Partia Demokratike përpara, gjatë dhe pas periudhës zgjedhore;

Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, është i vetëdijshëm për:

– Gjendjen dramatike të demokracisë dhe shtetit ligjor në Shqipëri;

– Rrezikun imediat të shpopullimit dhe zhbërjes së vendit, kur mafia, korrupsioni i kudogjendur, zhbërja e institucioneve demokratike, dhunimi i lirive dhe te drejtave thelbësore të individit, varferia e frikshme ne rritje, mungesa e shpresës dhe e të ardhmes po i detyrojnë shqiptarët të marrin përsëri rrugën e mërgimit;

– Faktin se Partia Demokratike dhe aleatët e saj përfaqësojnë sot të vetmin institucion opozitar që nuk kontrollohet nga rregjimi autokratik dhe të vetmin instrument për të normalizuar Shqipërinë dhe për të rikthyer të ardhmen evropiane të vendit;

Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike deklaron se:

– Me anë të kësaj rezolute, Partia Demokratike e Shqipërisë, miraton si doktrinën e saj dokumentin e Kushtetutës së Vlerave të Djathta, si bazë programore dhe ideore për programet elektorale dhe qeverisjen e nesërme.

– Mbrojtja e Kushtetutës së vendit, pluralizmit, ruajta e interesit kombëtar të Shqipërisë dhe shqiptarëve pavarësisht se ku ata jetojnë, mbrojtja e opozitarizmit dhe të demokracisë, lirive dhe të drejtave të qytetarëve dhe sundimit të ligjit si dhe mbështetja e integrimit të vërtetë evropian si objektivi më i rëndësishëm strategjik për vendin, janë dhe do të jenë misionet e patjetërsueshme të Partisë Demokratike për të cilën ajo është themeluar, ekziston dhe do të kontribuojë në vazhdimësi.

– Partia Demokratike është krijuar mbi bazën e këtyre premisave dhe i konsideron të shenjta ato. Ajo do të bëjë gjithçka, çdo sipërmjarrje, çdo sakrificë, do të kërpërcejë çdo vështirësi për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e demokracisë, vlerave evropiane dhe ta shpëtojë atë nga regjimi i narkoshtetit që po shkatërron çdo ditë;

– Partia Demokratike i bën thirrje të gjithë shqiptarëve, anëtarëve dhe simpatizantëve të saj për të kuptuar me përgjegjësi këtë çast shumë të vështirë që vendi po kalon dhe ta konsiderojnë këtë moment si përcaktues në historinë e vendit, ku vendoset e ardhmja e demokracise në Shqipëri dhe e vlerave demokratike të saj;

– Partia Demokratike i kërkon të gjithë shqiptarëve, anëtarësisë dhe simpatizantëve të saj, të bashkohen në një front të vetëm të gatshëm për të rezistuar dhe ndërmarrë të gjitha sakrificat që koha dikton, për t’u përballur pa kthim në betejën me rregjimin autokratik të narko-shtetit, me qëllim mbrojtjen e vlerave dhe arritjeve të shoqërisë shqiptare në këto 32 vite pluralizëm;

– Partia Demokratike nuk do të tërhiqet kurrë nga ky mision historik i saj. Ne jemi të gatshëm të japim çdo kontribut dhe pranojmë çdo sakrificë për rivendosjen e pluralizmit politik, rendit demokratik dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Ne kemi nevojë për kontributin e të gjithë shqiptarëve pa asnjë dallim partiak, që vlerësojnë me të drejtë se demokracia është në rrezik dhe pluralizmi politik dhe opozitarizmi janë vlera te pazëvendësueshme te shoqërive të lira demokratike.

– Partia Demokratike shpreh besimin e saj të plotë se thirrjes së saj do t`i bashkohen të gjithë ata që besojnë në rëndësinë jetike të pluralizmit politik dhe opozitës së vërtetë si kusht vendimtar për të patur një të ardhme europiane. Bashkimi në një front të vetëm garanton fitoren tonë, fitoren e demokracisë dhe të së ardhmes të sigurtë evropiane të Shqipërisë.