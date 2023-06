Vonesat në rritjen e pagave, ministrja Ibrahimaj: Proçeduriale, nuk ka ndryshim në përllogaritje

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka dhënë detaje në lidhje me vonesat që po ndodhin për rritjen e pagave.

Ibrahimi ka hedhur poshtë përllogaritjen e kofiçentëve dhe është shprehur se vonesa ka ndodhur për shkak të përllogaritjeve që do të bëhet në lidhje me pagesën e punonjësve në 200 institucione për të mos bërë gabime.

“Edhe për të sqaruar këtë element ne gjykuam se duhet që të dilja në një konferencë për shtyp. Ju duhet të kuptoni se janë mbi 200 institucione publike që përfitojnë nga rritja e pagës dhe kjo duhet që të bëhet zbardhje vendimit në lidhje me këtë. Që bëhet me klasën e pagës me përfituesit dhe ne në Këshillit e ministrave ne vendosëm që në maj pagat të jepeshin si të kaluarën në mënyrë që të merrnim kohë dhe të mos bënim gabime.

Udhëzimi është në prag të përfundimit dhe është e përcaktuar sesi shtesat do të përcaktohen, dhe kjo shtesë të futet në mënyrë që të mos merren gjoba. Nuk ka asnjë ndryshim në koficentët e përcaktuar për rritjen e pagës dhe për futjen ne fuqi, ana buxhetore është e njëjtë ku paga do të rriten në dy shkallë e para do të ndodhë gjatë këtij muaji dhe pjesa tjetër vitin tjetër”, ka thënë ministrja.

Gjithashtu ajo ka shprehur se shtesat në paga do të aplikohen këtë muaj, ndërsa sa i përket sektorit të arsimit, sigurisë dhe shërbimeve mbështetëse VKM e reja për rritjen e pagave janë miratuar në kohë dhe tashmë ato po marrin pagat e reja.