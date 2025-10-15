VKM/ Qeveria miraton përbërjen dhe detyrat e Komitetit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit
Këshilli i Ministrave ka miratuar përbërjen dhe detyrat e Komitetit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit, i cili kryesohet nga Koordinatori Kombëtar i Kërkim-Shpëtimit dhe përfshin përfaqësues të Forcave të Armatosura, ministrive kyçe, autoriteteve publike dhe institucioneve të emergjencës.
Në VKM qartësohet se detyrat kryesore të Komitetit janë hartimi dhe rishikimi i politikave dhe strategjive kombëtare në fushën e kërkim-shpëtimit.
Po ashtu, detyrë thelbësore e Komitetit është bashkëpunimi me autoritetet civile, ushtarake dhe organizatat ndërkombëtare për operacione efektive SAR.
Mbledhjet e Komitetit do të zhvillohen të paktën dy herë në vit dhe sipas nevojës në raste emergjencash. Sekretari Teknik siguron organizimin dhe mbështetjen teknike për funksionimin e Komitetit.
VKM:
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 4/1, të ligjit nr.10435, datë 23.6.2011, “Për shërbimin e kërkim-shpëtimit (SAR) në Republikën e Shqipërisë në rast aksidentesh ajrore dhe detare”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Përcaktimin e përbërjes dhe të detyrave të Komitetit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit (në vijim Komiteti).
2. Komiteti kryesohet nga Koordinatori Kombëtar i Kërkim-Shpëtimit dhe ka në përbërje këta anëtarë:
a) Komandantin e Forcës Ajrore;
b) Komandantin e Forcës Detare;
c) Komandantin e Forcës Tokësore;
ç) Kryetarin e Qendrës Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit;
d) Një përfaqësues të nivelit të lartë nga Ministria e Punëve të Brendshme;
dh) Një përfaqësues të nivelit të lartë drejtues nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;
e) Një përfaqësues të nivelit të lartë drejtues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;
ë) Një përfaqësues të nivelit të lartë drejtues nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme;
f) Drejtorin e Përgjithshëm të Albcontrol-it;
g) Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të Doganave dhe një përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, me funksion menaxherial dhe teknik të fushës në Departamentin Operativo-Hetimor;
gj) Drejtorin e Përgjithshëm të Rezervave Materiale të Shtetit;
h) Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile;
i) Drejtorin e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore;
j) Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit;
k) Drejtorin ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil;
l) Drejtorin e Përgjithshëm të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin;
ll) Drejtorin e Përgjithshëm të Autoriteti Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil;
m) Drejtorin e Drejtorisë së Përgjithshme Detare;
n) Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit;
nj) Sekretarin e Përgjithshëm të Kryqit të Kuq Shqiptar.
3. Komiteti kryen këto detyra:
a) Planifikon dhe zhvillon politika kombëtare në fushën e kërkim-shpëtimit;
b) Harton politika dhe strategji në fushën e kërkim-shpëtimit;
c) Rishikon politikat dhe strategjitë në fushën e kërkim-shpëtimit;
ç) Bashkëpunon me autoritetet dhe organizatat civile apo ushtarake për zhvillimin me efektivitet të politikave e të strategjive të shërbimit të kërkim-shpëtimit (SAR);
d) Monitoron zbatimin e politikave e të strategjive, me qëllim rritjen e efektivitetit të përgjithshëm dhe efikasitetin e shërbimeve SAR;
dh) Promovon politikat dhe programet e sigurisë për të ndihmuar qytetarët të shmangin ose të përballen me situatat në rastet e aksidenteve ajrore e detare;
e) Zhvillon kërkimet për planet, politikat, manualet, kërkesat dhe standardet e kërkim-shpëtimit;
ë) Orienton politika për trajnimin dhe aftësimin e personelit të përfshirë në operacionet e kërkim-shpëtimit;
f) Bashkëpunon me organizata dhe agjenci ndërkombëtare për zhvillimin e politikave dhe aktiviteteve të përbashkëta në fushën e kërkim-shpëtimit.
4. Me qëllim përmbushjen e detyrave, të përcaktuara në pikën 3, të këtij vendimi, kryetari i Komitetit cakton mbledhjet e rregullta periodike, jo më pak se 2 (dy) herë në vit dhe të jashtëzakonshme, sipas rastit në ngjarje madhore, në rast operacionesh masive për aksidentet ajrore e detare.
5. Me miratimin e anëtarëve të Komitetit, sipas nevojës, në mbledhjet e Komitetit ftohen ekspertë të fushës për të dhënë kontributin e tyre në situata të veçanta.
6. Sekretar teknik i Komitetit caktohet një përfaqësues nga Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit.
7. Sekretari teknik i Komitetit kryen këto detyra:
a) Siguron organizimin dhe funksionimin efikas të Komitetit;
b) Siguron mbështetjen teknike për zhvillimin e takimeve dhe të proceseve të lidhura me funksionimin e Komitetit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit;
c) Siguron përgatitjen dhe shpërndarjen e materialeve të agjendës përkatëse për mbledhjen e Komitetit, 5 (pesë) ditë pune përpara takimit;
ç) Bashkërendon veprimtarinë midis agjencive dhe institucioneve të përfshira në Komitet;
d) Përditëson situatën dhe siguron informacion të saktë për operacionet e kërkim-shpëtimit;
dh) Bën dokumentimin e aktivitetit dhe të takimeve të Komitetit.
8. Ngarkohen ministri i Mbrojtjes dhe Komiteti Kombëtar i Kërkim-Shpëtimit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.