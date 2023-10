Vizitë 2 ditore në Shqipëri, Begaj pret presidentin kroat Milanoviç

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviç ka mbërritur në Tiranë, ndërsa është pritur me ceremoni zyrtare nga homologu i tij shqiptar Bajram Begaj.

Milanoviç, shoqërohet nga Zonja e Parë e Kroacisë, Sanja Musiç Milanoviç dhe një delegacion zyrtar.

Në mesditën e sotme, të dy presidentët do të mbajnë një konferencë për mediat, ku do t’u përgjigjen pyetjeve të gazetarëve. Presidenti kroat do të qëndrojë dy ditë në Shqipëri.