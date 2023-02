Vizita në Gjykatën Kushtetuese, vjen reagimi i parë nga Yuri Kim

Ambasadorja amerikane Yuri Kim, ka reaguar pas vizitës 60 minuta në Gjykatën Kushtetuese.

Përmes një postimi në Twitter, Kim shprehet se tashmë që nga dhjetori i 2022, Kushtetuesja është e kompletuar me 9 gjyqtarë, ndërsa i ka uruar suksese në rrugën drejt drejtësisë.

Postimi i plotë: “Që nga dhjetori 2022, KT Kushtetuese është kompletuar me 9 gjyqtarë. Arritje e madhe për reformën në drejtësi, e cila mbështetet fuqishëm nga . Një nder të takoj të gjithë gjyqtarët sot për të uruar sukses në zgjedhjen e një shefi të ri dhe në dhënien e drejtësisë me pavarësi dhe integritet, në përputhje me ligjin.”