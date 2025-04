Vizita e Erdogan në Tiranë/ Nga pritja në Presidencë te inagurimi i xhamisë, zbardhet agjenda

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan do të zhvillojë ditën e nesërme (e enjte, 10 tetor) një vizitë zyrtare, teksa së fundmi është zbardhur edhe agjendja e tij.

Rreth orës 11:30 është planifikuar që të mbahet pritja në Presidencë, teksa më pas pritert të zhvillojë një takim kokë më kokë me kreun e shtetit, Bajram Begaj.

Rreth orës 12:40 pritet mbledhja e përbashkët, mes dy Qeverive dhe firmosja e marrëveshjeve të planifikuar, teksa në orën 14:00 pritet të dalën në konferencë të përbashkët kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Në orën 16:30 është planifikuar ceremonia e inagurimit të xhamisë së Namazgjasë, ku do të jetë i pranishëm si Rama dhe Erdogan.

Prej vitesh kjo xhami i ka mbajtur dyert mbyllur, për shkak të përplasjeve të Erdogan me Komuniteti Mysliman të Shqipërisë, duke e konsideruar këtë institucion si të kapur nga kundlrshtari i tij Fethullah Gülen.

Duket se tashmë është gjetur zgjidhja dhe imami i xhamisë do të jetë turku Enes Bastur, edhe pse xhamia është në territorin shqiptar.

Edhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka konfirmuar pjesëmarrjen në ceremoninë e inagurimit të xhamisë së Namazgjasë, ku do të përfaqësohet nga Myftiu i Tiranës, Gazment Teqja, i cili do të jetë gjithashtu edhe kreu i bordit të fondacionit të përbashkët, mes KMSH dhe palës tjetër, që do të administrojë Xhaminë e Namazgjasë më tej.

Axhenda:

11:30 – 11:40

Ceremonia e pritjes në presidencë

11:40 – 12:40

Takim koke me koke me presidentin Begaj

12:40 – 13:40

Mbledhja e Këshillit të bashkërendimit të nivelit të lartë

13:40 – 14:00

Ceremonia e firmosjes së marrëveshjeve

14:00 – 14:30

Deklaratë Erdogan- Rama

16:30 – 17:30

Ceremonia e inaugurimit të Xhamisë

Megjithatë agjenda e vizitës së presidentit turk mund ti nënshtrohet ndryshimeve në orare dhe takime.