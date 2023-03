Vijon mbledhja në selinë blu, Grupi i PD: Nuk e njohim vendimin e Konferencës së Kryetarëve për zhvillimin e komisioneve online

Grupi Parlamentar i PD i cili është mbledhur pak më parë ka vendosur të mos e njohë vendimin e Konferencës se Kryetareve per mbledhje online te komisioneve.

PD e ka konsideruar një vendim qe bie ndesh me Rregulloren e Kuvendit dhe synon t’i shmanget përballjes me opoziten dhe te mohoje transparencen per qytetaret.

Gjatë mbledhjes ata kanë vendosur se do te jene prezent fizikisht ne mbledhjet e komisioneve.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas burimeve nga selia blu, një tjetër temë që pritet të diskutohet në mbledhje dhe të ketë prioritet është edhe Reforma Territoriale.Balkanweb.