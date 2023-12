Video/ "Mos e prek me dorë!"/ Plas sherri në Kuvend, Noka përplaset me gardistët

Tensione në hyrje të Kuvendit, teksa sot mbahet seancë plenare. Deputetët e opozitës janë përplasur me Gardën, pasi kjo e fundit nuk i ka lënë që të futen disa prej opozitarëve.

Gjatë hyrjes së deputetëve të PD-së, Garda ka kontrolluar ligjvënësit e opozitës por ka hasur kundërshtinë e tyre. Noka është përplasur me gardistët.



“Hapeni rrugën” dëgjohet teksa flet Noka me gardistët, ndërkohë Bardhi me tone të forta thotë; mos e prek me dorë!. Momentet e tensionit janë publikuar nga ish-kryeministri Berisha në një lidhje live në FB.

Këtë të hënë, në Kuvend do të zhvillohet seanca për çështjet e zgjedhësve.