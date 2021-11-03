“Vetting në Noteri”, Manja prezanton vendimin e qeverisë
Edhe sektori i Noterisë do i nënshtrohet vettingut. Kështu njoftoi sot ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja teksa prezantoi një nga projektligjet me disa ndryshime për noterinë, që u miratua sot në mbledhjen e qeverisë.
Manja tha se ky projektligj ka si synim forcimin e integritetit të noterëve por edhe rritjen e besueshmërisë së tyre te publiku.
Sipas tij, përzgjedhja e noterëve të rinj do të ketë kritere shtesë, ndërsa shtoi se ky proces do të jetë një lloj vettingu, siç është edhe për gjyqtarët dhe prokurorët.
“Sapo kaluam në qeveri disa shtesa dhe ndryshime ligjin për noterinë. Ky pr.ligj ka për qëllim forcimin e integritetit të noterit dhe besueshmërinë e publikut te ky shërbim. Parmes këtyre ndryshimeve përcaktohen kritere të reja në futjen në profesionin e noterit dhe futja e kritereve të reja. Ndryshimet sot vijnë si përmbushje e të dhëna nga partnerët tanë. Në kriteret e reja që përcakton ligji, pjesë e Noterisë s’do të jenë as ata noterë që janë në profesion, që janë në listën e personave që ushtrojnë kundër ligjit. Pr.ligji i ri përcakton të njëjtën procedurë dhe të njëjtën kritere për heqje licencë të njëjtat si për prokurorë dhe gjyqtarë. Ky ligji forcon integritetin e noterit.”, tha Manja.