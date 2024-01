Vetëvrasja e 41 vjeçares që u denigrua në Tik-Tok, reagon Balla

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka reaguar për vetëvrasjen e 41 vjeçares Bedrie Loka në Sukth të Durrësit pas denigrimit që i ishte bërë në rrjetin social Tik-Tok duke i hapur një profil fallco në emrin e saj.

Balla shkruan se duhet bërë gjithçka që të eliminohet dhuna ndaj vajzave e grave qoftë edhe online.

“Duhet të bëjmë gjithçka për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave e vajzave, e cila mbetet forma më e përhapur e shkeljes së të drejtave të njeriut në mbarë botën!

AsnjëJustifikim ndaj dhunës – as në shtëpi, as në vendin e punës, as në jetën publike, AS ONLINE”- përfundon reagimi i Ballës.