Vetëhelmimi i 41-vjeçares/ Spiropali: Të dënohen maksimalisht nxitësit

Ministrja e Marrëdhënieve me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka kërkuar drejtësi për rastin e 41-vjeçares me iniciale B. L., e cila u vetëhelmua me fotoksinë, pasi i kishin hapur një profil denigues në rrjetin sociale “TikTok”.

Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Spiropali thotë se autorët që nxitën aktin e vetëhelmimit duhen dënuar maksimalisht.

Ajo shprehet se denoncimet për krime kibernetike dhe kërcënime online duhet të trajtohen me seriozitetin maksimal nga organet ligjzbatuese dhe nga sistemi i drejtësisë.

Gjithashtu, ministrja kërkon ndërhyrje të menjëhershme në legjislacionin për mediat online, krimet kibernetike dhe në kodin penal.

“Një grua 41 vjeçe, nënë e katër fëmijëve, raportohet se vrau veten për shkak të denigrimit dhe bullizmit në rrjete sociale.

Ky rast tmerrësisht i rëndë kërkon drejtësi!

Dënimi maksimal i autorit ose autorëve për shkaktim/nxitje të aktit të vetvrasjes është më e pakta që duhet të ndodhë!

Është momenti të ndërgjegjësohemi se gjuha e denigrimit dhe e dhunës në rrjete sociale prek në mënyrë shproporcionale gratë dhe vajzat, ushqehet nga kultura e dhunës patriarkale që i izolon gratë në këndin e "turpërimit" kolektiv duke u sjellë trauma të rënda individuale, familjare dhe shoqërore.

Gjuha e poshtërimit dhe e denigrimit të grave gjendet rëndom në median vizive, të shkruar dhe online, ku sulmet kalojnë pa u analizuar dhe pa u dënuar nga ligji dhe shoqëria.

Denoncimet për krime kibernetike dhe kërcënime online duhet të trajtohen me seriozitetin maksimal nga organet ligjzbatuese dhe nga sistemi i drejtësisë.

Legjislacioni për mediat online, krimet kibernetike, kodi penal etj, kanë nevojë për ndërhyrje imediate që kultura e shpifjes dhe e denigrimit të luftohet pa asnjë rezervë nga ligji dhe të mos kthehet në normalitet shoqëror.

Ngushëllime familjes së të ndjerës!

U prehtë në paqen që nuk e lejuan të kishte në jetë!”, shkruan Spiropali.