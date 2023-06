Vendimi për zgjedhjet e 2019, Kushtetuesja: Të ndalojnë sulmet dhe ndërhyrjet ndaj nesh

Gjykata Kushtetuese ka reaguar pas reagimeve të shumta që pasuan me vendimin e saj për të kërkuar opinion e Komisionit të Venecies për procesin zgjedhor të 30 qershorit, 2019.

Ndërsa shpreh shqetësimin për ato që i cilëson si keqinterpretime dhe keqinformim në lidhje me vendimin në fjalë, Kushtetuesja sqaron vendimi është i ndërmjetëm dhe mbështet “nenin 44/b të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i shtuar në kuadër të ndryshimeve të reformës në drejtësi.

GjK bën të ditur se objekti për të cilat u vendos të kërkohet ky opinion janë të ndryshme nga çështjet e trajtuara në opinionet e mëparshme të Komisionit të Venecies, për më tepër thuhet më tej në sqarim, ky është rasti i vetëm që ajo po e përdor këtë instrument.

“Çështja mbi procesin zgjedhor të datës 30.06.2019 është e një natyre unike dhe këshillimi me organe të specializuara u konsiderua i nevojshëm nga kjo Gjykatë.”

Në përfundim, GjK konstaton se debati i ditëve të fundit nuk i shërben klimës së besimit dhe përkundrazi “mund të perceptohet si përpjekje për ta përfshirë atë në debate me ngjyrime politike, të veshura nën petkun e diskurseve juridike për të paragjykuar vendimmarrjen e saj në lidhje me themelin e çështjes dhe si ndërhyrje në pavarësinë e saj.”

