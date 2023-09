“Vendim i shumëpritur”, Xhaçka: Shqiptarët mund të udhëtojnë si qytetarë të BE

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka ka mirëpritur vendimin e Këshillit Europian për të përfshirë Shqipërinë në vendet të cilave duhet t’u hiqen kufizimet e udhëtimit.

Xhaçka thotë se tashmë qytetarët mund të udhëtojnë në BE si vetë qytetarët e BE, nën të njëjtin regjim.

Ajo thekson se ky zhvillim njeh suksesin e Shqipërisë në luftën me COVID-19.

STATUSI NGA OLTA XHAÇKA

Më në fund, një vendim i shumëpritur, pas idsa javësh pune dhe përpjekjesh:

Qytetarët shqiptarë mund të udhëtojnë në BE nën të njëjtin regjim si qytetarët e BE. Një zhvillim i shkëlqyeshëm që njeh suksesin e në luftën me COVID19.