Veliaj hap garën për Teatrin e ri Kombëtar: Do ndërtohet aty ku ishte, por 3 herë më i madh.

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka hapur sot garën për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar.

Ai u shpreh se Teatri do ndërtohet aty ku është por 3 herë më i madh dhe gara do të zgjasë për 60 ditë.

“Deklaroj të hapur sot garën për Teatrin e ri Kombëtar, aty ku ishte, por 3 herë më i madh seç ishte dhe më komod.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kush është serioz dhe s’do ta përdorë historinë për të bërë histeri, duhet ta shohë të vërtetën ashtu siç është.

Detyra jonë është të bëjmë një teatër ku të vijnë socialistë e demokratë, të moshuar e të rinj, tironsave dhe jabanxhinjve.

Nëse disave i pëlqen, s’ka problem. S’jemi konkurs për miss bukurie.

Do të zgjasë gara për 60 ditë derisa të shpallim fituesin. Do marrë territorin e vet”, tha Veliaj.

“Me vendimin që marrim sot kalojmë fazën e fundit burokratike, hapjen e garës ndërkombëtare, e cila zgjat 60 ditë, dhe me të shpallur fituesin do të fillojmë ndërtimin e Teatri të ri sipas projektit danez të Bjarke Ingels. Do të kemi teatrin më modern në Ballkan! Viti 2025 do e gjejë Tiranën me një teatër të ri, edhe pse njësoj si me projektin e Unazës së Madhe tek Astiri, sherri na mori 3 vjet kohë”, theksoi Veliaj.

Kryebashkiaku shtoi se për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar është bërë edhe reflektimi i nevojshëm në buxhet, si pasojë e ndryshimit të çmimeve të materialeve të ndërtimit për shkak të luftës në Ukrainë.