Vasilika Hysi: 5 sfidat e Kuvendit në 2016

Vëmendje të veçantë, në kuadër të kompromisit politik, për Vasilika Hysin merr reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Për deputeten e maxhorancës impakt pozitiv në 2016-ën pritet të ketë ligji për vetëqeverisjen vendore, sipas të cilit do të bëhet e mundur që organet pushtetit vendor do të funksionojnë me buxhetet e tyre.

"Do kenë mbërritur pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe deklaratat e pastërtisë së kandidatëve për autoritetin e hapjes së dosjeve, për këtë autoritet ne miratuam dhe buxhetin. Është pastërtia integriteti i institucioneve ku ka persona të zgjedhur, të emëruar ose që ushtrojnë funksione publike për veprat tashmë që janë kryer vepra kriminale të parashikuara nga kodi penal në këto 25 vite. Gjithashtu do filloj reforma në drejtësi dhe tre mujori i parë i 2016 do ketë një ngarkesë të madhe pune të komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi dhe të komisionit për reformën zgjedhore dhe kemi një set të tërë rekomandimesh të OSBE-ODIHR që presin vëmendjen tonë. Për herë të parë do fillojë të funksionojnë me buxhetet e tyre organet e qeverisjes vendore", shprehet Hysi.