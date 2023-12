Vangjeli e pyet për Argitën, Berisha i prerë: Ajo nuk garon me të atin!

Prezenca dhe fjalimi i Argita Malltezit në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike nxiti aludimet nëse kjo ishte mënyra vajzës së Berishës për t’iu futur politikës.

Pikërisht për këtë çështje ish-kryeministri Berisha është pyetur nga gazetari Lorenc Vangjeli në studion e ‘Çim Peka LIVE’ në SYRI TV.

Berisha me bindje të plotë tha se ajo nuk dëshiron të garojë me të atin e saj.

‘Se çfarë do të bëjë Argita Malltezi në të ardhmen e saj, unë nuk mund ta them, dhe këtë ta them haptas. Por për një gjë të jeni i sigurtë, që nuk do të jetë ajo që do të garojë me të atin e saj. Për këtë 100%.

Se edhe unë kam kodin tim, që i përmbahem. Ajo nuk mund të jetë.

Pas meje unë nuk jam përgjegjës se çfarë mund të ndodhë. Unë them që ajo është një njeri që ka të drejtën si çdo demokrate e demokrat, të marrë pjesë në garat, cilat të dojë.

E vetmja gjë që nuk mund të ndodhë është që ajo të garojë me ta atin e saj.

Kjo nuk ndodh. Nuk mund të bëhet partia familje’, tha Berisha.