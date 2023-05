Çuçi konfirmon fitoren e PS në qarkun e Beratit: Do shkojmë në rezultatin e 63%

Drejtuesi politik i PS-së për qarkun e Beratit, Bledi Çuçi konfirmoi fitoren e socialistëve me rezultatin 5 me 0.

Ai tha se në Berat dhe Dimal janë ende kuti që po votohen, ndërsa shtoi se kandidatët e PS janë në avantazh të thellë.

“Qarku është 5 me 0.Dimali ka vetëm 3 kuti tani dhe ato janë në avantazhin tonë me kundërshtarët. Berati ka akoma për të numëruar. Po presim se patëm një ndërprerje sepse kërkuan ndërprerje numëruesit e opozitës. Berati do të shkojë rezultati në 63%.”, tha Çuçi.