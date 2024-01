"U thashë banoj në rrugën e shpresës", Berisha tregon nga arresti i shtëpisë cfarë ndodhi në SPAK

Sali Berisha mbajti mitingun e radhes nga arresti i shtepise, pak ore pasi diten e sotme deshmoi ne SPAK per here te pare per aferen e kompleksit Partizani.

Ai tha se kryeministri Edi Rama nuk i ka lejuar ta pyesin asnjehere.

Berisha: Shkova sot në Skapin e partisë sepse Edi Rama nuk i lejonte grupin e organizuar kriminal të më pyeste, sepse kishin frikë e tmerr nga përgjigjet e mia

Mirëmbrëma dhe përshëndetje të përzemërta.

Misionarë të guximit, misionarë të shpresës, misionarë të fitores.

Të dashur miq!

Sot unë shkova për tu marrë në pyetje për herë të parë pas mbi 3 vitesh hetim fals, nga grupi i organizuar në kriminal të partisë, Dumani, Kraja, Millonaj dhe kompani.

Për kureshtjen tuaj kur më pyetën ku banon, ju përgjigja; Rruga e Shpresës.

U dridhën nga frika. U tmerruan nga frika.

Miqtë e mi!

Unë shkova dhe shkova në përputhje me një parim që unë e besoj plotësisht, për të cilin dhe kam luftuar. Në vitin 2012 kemi hequr në parlament mbrojtjen për marrjen në pyetje të deputetëve.

Në këtë kontekst, isha i bindur se Edi Rama që nuk kishte lejuar grupin e tij të organizuar në kriminal në Skapin e partisë që të më pyesnin, kishte frikë dhe tmerr nga përgjigjet e mia.

Ndaj dhe unë ju deklarova përfaqësuesve të organizatës kriminale të Edi Ramës se jam këtu për ti bërë gjyqin, për të denoncuar aktin antikushtetues të Edi Ramës, keqshfrytëzimin e segmenteve të tij të krimit në Skapin e partisë, për vendosjen e masave të sigurisë pa marrë miratimin e parlamentit, në një akt të mirëfilltë puçist ndaj parlamentit.

Edi Rama i tmerruar nga Sali Berisha vendosi duke besuar se do të intimidonte në mënyrën më antikushtetuese masa ndalimi i daljes jashtë vendit, paraqitja e rregullt në polici, të cilat unë në emrin tuaj dhe të çdo shqiptari që i thotë kushtetutës, kushtetutë dhe ligjit, ligj, i refuzova me përçmimin më të madh.

Isha aty për të denoncuar gjithashtu aktin prej burracaku, aktin prej frikacaku, aktin e turpshëm kriminal të kreut të narkoshtetit Edi Rama, që urdhëroi grupin e strukturuar kriminal të tij në Skap të kryesuar nga Damani, Kraja, Millonaj, por dhe plotë të tjerë aty, ti kërkojë parlamentit rëndimin e masave, jo mbi bazë faktesh, provash, dokumentesh, se ato nuk ekzistonin, por ti kërkojë mbi bazën se unë refuzova aktin e tyre puçist dhe parlamenti i Lindës së parlamentit, në një akt të pashembullt, pa dosje, pa prova, pa fakte, pa dokumente në prani të 50 gardistëve aktin e arrestimit tim, me burg apo në shtëpi, heqjen e imunitetit e me radhë.