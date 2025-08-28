LEXO PA REKLAMA!

U pa në zyret e Edi Ramës, reagon Behgjet Pacolli: Ja pse u takova me kryeministrin shqiptar

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 20:00
Politikë

Behgjet Pacolli ka reaguar pas disa raportimeve për një vizitë te kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Sipas mediave atje, Pacolli është në negociata për tu bërë pjesë e qeverisë Rama, gjë të cilën ai e ka mohuar.

“Unë, së bashku me drejtorin e kompanisë Mabco, koncesionare shumicë e Aeroportit të Vlorës, kemi qenë në Kryeministri thjesht për një vizitë zyrtare, ku informuam për ecurinë e punimeve në aeroportin e Vlorës. Nuk është aspak e vërtetë, as korrekte, të thuhet se ka pasur ndonjë presion apo kërkesë për t’u përfshirë qeveria, ashtu siç raportojnë disa media”, tha ai.

Reagimi i tij i plotë:

Është e padrejtë të krijohen histori me insinuata. Artikulli i gazetës Kapitali është po aq i shtrembëruar sa edhe i padrejtë. Unë, së bashku me drejtorin e kompanisë Mabco, koncesionare shumicë e Aeroportit të Vlorës, kemi qenë në Kryeministri thjesht për një vizitë zyrtare, ku informuam për ecurinë e punimeve në aeroportin e Vlorës.

Nuk është aspak e vërtetë, as korrekte, të thuhet se ka pasur ndonjë presion apo kërkesë për t’u përfshirë qeveria, ashtu siç raportojnë disa media. Në fakt, duke qenë se aeroporti tashmë po hyn në një fazë të re zhvillimi profesional, Mabco ka nisur procesin e riorganizimit të brendshëm, që lidhet vetëm me menaxhimin normal të o jrktit

 

 

 

