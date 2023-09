U largua nga mbledhja e Konferencës së Kryetarëve, reagon Flutura Açka: Kuvendi NUK u shpreh

Pas lajmit që qarkullonte në media se Flutura Açka është larguar nga mbledhja e Konferencës së Kryetareve ka nxitur reagimin e vetë deputetes.

Me anë të të një postimi në rrjetet sociale, Açka tha se u largua që të mos bëhej situata edhe më qesharake, me dy kryetarë.

Sipas saj, “dy dado e vrasin fëmijën!”, duke nënkuptuar se rruga ku është futur PD-ja, nuk ka më kthim pas.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kuvendi NUK u shpreh

dhe shpresoj të shprehet shpejt, sepse, siç edhe thashë në Konferencën e Kryetarëve - nga e cila u largova të mos e bëj qesharake situtës mes kolegëve të mi, me të cilët më shumë gjëra më bashkojnë se më ndajnë - “dy dado e vrasin fëmijën!” shkuan Açka.

Më tej, deputeja i bën thirrje medias për korrektësi në lajmet që nxjerrin.

“Do t’i lutesha medias të korrekte me çdo lajm. Vetë nuk do të bëj kurrë lajme me sms, sepse fyej veten dhe medias së cilēs (mund) t’ia çoj,” tha Açka.

Açka nuk i ka kursyet kritikat për partinë ku bën pjesë, ku shkuan se “Partia Demokratike nuk ndihmohet me kaos, por me distancë higjienike nga interesi personal i çdonjërit prej nesh, me përgjegjësinë politike të deleguar nga shqiptarët.”