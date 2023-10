U godit me grusht nga deputeti i PD-së, flet Vullnet Sinaj: E kam falur Bledian Nallbantin

Deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj, i cili një ditë më parë u përfshi në një sherr në Kuvend, ku u godit me grusht nga kolegu demokrat, Bledian Nallbanti ka thyer heshtjen. Në reagim, ai u shpreh se e ka falur Nallbatin dhe nuk do ta denoncojë.

“E kam falur. Do të jem pjesë e grupit të PS nëse merret ndonjë vendim, Por personalisht nuk do ta denoncoj Nallbatin. Ai më tha që e kishte me kartën e votimit jo me mua”, tha Vullnet Sinaj.

Nallbati u përjashtua nga seanca, ditën e djeshme, e ndërsa Kuvendi vijoi mes tensionesh mes opozitës dhe mazhorancës. Opozita pretendon se mazhoranca nuk përfill kërkesat e tyre, e për rrjedhojë kanë ndjekur këtë rrugë.