"U bë deti kos"/ Veliaj ironizon premtimet e Këlliçit: Sudja e 2023-shit, na fëlliqën në sytë e botës

Nga Farka, ku u takua me banorë të zonës, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se Partia Socialiste përballet në këto zgjedhje me një parti të shpallur non-grata, që shkatërron shtëpinë e saj dhe s’mund të rregullojë asgjë.

Problemi është se këta duan që hallet e tyre të bëhen hallet tona. A e patë çfarë i ndodhi shtëpisë tyre vjet në 8 Janar?

Dolën të merrnin selinë, shkuan me sfurqe, me shkopinj bejsbolli. Ne kur dalim me lopata, të gjithë e dinë që po doli Lali me lopatë është për të mbjellë ndonjë pemë, ata me lopata thashë: Ditë e bekuar do të mbjellin edhe ata pemë!

Ata i kishin për të luftuar njëri-tjetrin, ata i kishin për të shkatërruar shtëpinë e tyre. Ne shkojmë i rregullojmë shtëpinë demokratëve nga tërmeti, ata shkojnë djegin shtëpinë që kanë në mes të Tiranës. A e kuptoni sa qesharake?

Është për të qarë dhe për të qeshur,” ironizoi Veliaj.

Një parti që shkatërron shtëpinë e saj, nuk mund të rregullojnë dot Tiranën, shtoi ai, duke kujtuar kohën e piramidave.

“Do rregullojnë Tiranën dhe do e bëjnë falas këta! Këta, parti e djathtë, që besojnë te pronarët, prona është e shenjtë, te kapitalizmi, te biznesi, këta janë bërë komplet “do t’i bëjmë çdo gjë falas”.

E kishin ata mundësinë, e kishin Tiranën ata, e patë çfarë bënë falas? Tortën e Pavarësisë. Me legena, me govata, me kova t’u kap nga një copë tortë dhe na fëlliqën në sytë e gjithë botës!

E kishin ata Tiranën, i kishin këto idetë falas dhe aty përfundoi. Këta thonë që do bëjmë transport falas. Edhe thashë, po mirë, në mitingun e parë do e shohim vizionin e tyre për transportin falas.

Kur erdhën pastaj me kalin blu në mes të Tironës, kisha që në vitin 2000 pa parë kalë në Tiranë. Ata janë Sudja e 2023-it, thonë: çdo gjë falas, fitimi 300%, shitini të gjitha pronat, shitini të gjitha shtëpitë, “u bë deti kos”, e përfundoi Veliaj fjalën e tij.