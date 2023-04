“U arratis” në SHBA pas zgjedhjeve, Rudina Hajdari takohet me zyrtarin e lartë të DASH

Rudina Hajdari prej disa ditësh ndodhet në Amerikë, ku ka postuar foto në një nga kafet e New Yorkut.

Ditën e sotme deputetja ka patur një takim me drejtorin për çështjet e Europës qëndrore dhe jugore z.Dave Konstelancik në Departamentin e Shtetit Amerikan.

Ajo shprehet se me Konstelancik ka diskutuar për situatën në Shqipëri, veçanërisht problemet që vendi ka me krimin e organizuar dhe korrupsionin.

“Me ftesën e Departamentit Amerikan të Shtetit pata dje një takim me drejtorin për çështjet e Europës qëndrore dhe jugore z. Dave Konstelancik. Ndava me të shqetësimet për situatën në Shqipëri, veçanërisht problemet që vendi ka me krimin e organizuar dhe korrupsionin, si edhe e informova për aktivitetin tim politik.

Sigurova mbështetje të pakursyer me besimin se vendi ka nevojë për njerëz të rinj, me ide të reja për të çuar përpara projektet e integrimit si edhe për të ashpërsuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Gjithnjë kënaqësi të jem në Ëashington DC dhe veçanërisht në Departamentin e Shtetit të cilëve u jam mirënjohëse për ndihmën dhe mbështetjen që i japin vendit”, shkruan Rudina Hajdari në Facebook.