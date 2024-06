Turet politike me emigrantët, Rama: Do t'i vazhdojmë në shtator, do kemi takim dhe në SHBA

Partia Socialiste ka mbledhur online Asamblenë Kombëtare me fokus riorganizimi i brendshëm dhe energjizimi i partisë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.



Kryeministri u ndal edhe te turi i tij i takimeve me emigrantët shqiptarë nëpër botë. Rama tha se takimet me diasporën do të vijojnë në shtator në Londër dhe Dyseldord, ndërsa paralajmëroi më tej edhe një takim me shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

"Kemi zhvilluar dy takimet e para të trurit të dakordësuar për të takuar shqiptarët e Europës dhe jo vetëm.

Në Greqi dhe në Itali, takimi nuk ka qenë thjesht një qëllim në vetvete, as thjesht një takim pa vazhdim, por ka qenë edhe një trokitje në derën e shqiptarëve të Europës, përtej mureve të sallës, ku ka filluar një punë domethënëse për të rienergjizuar tërësisht rrjetin e anëtarësisë dhe simpatizantëve të PS.

Turi do të vazhdojë në shtator, për shkak të zgjedhjeve të parakohshme në Londër, u bë p[roblem marrja e sallës që kishim prenotuar më parë.

Një një situatë zgjedhore, ishte normale të shmangnim një takim, sidoqoftë është takim politik.

Po kështu, duke qenë se parashikimi apo përgatierja për të bërë takimin e Dyseldorfit, shumë afër me ndeshjen e skuadrës kombëtare, nuk donim të krjonim ide të përzierjes së dy gjërave.

Në shtator do të marrim përsëri turin dhe do të zhvillojmë takimet e Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Do përgatitemi për një takim në SHBA," tha Rama.