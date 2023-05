Triumfoi thellë në Tiranë, Erion Veliaj flet pas fitores së mandatit të 3-të

Erion Veliaj mbajti fjalën e tij për herë të parë pas fitores së mandatit të tretë si kryebashkiak i Tiranës.

Ai fitoi me një diferencë të thellë votash në një garë me 5 kandidatë të tjerë, ku ai që iu afrua më shumë ishte Belind Këlliçi nga koalicioni “Bashkë Fitojmë”. Veliaj falënderoi patronazhistët që kujdesen për të përcjellë problemet e gjithë qytetarëve.

Erion Veliaj: Falënderoj skuadrën e PS, mezi pres të fillojmë. Ju falënderoj me zemër e konsideruam votën e shenjtë, ditën e shenjtë, na dhanë një mesazh të pastër, një vendimmarrje për një Tiranë që në shumicën dërrmuese të saj do të ecë përpara, do të Tiranë të bëhet akoma edhe më evropiane, kjo fitore më uli në tokë si asnjë mesazh tjetër, ju premtoj përulësi modesti, mëngë të përveshura për ecur përpara, Tirana na tregoi shumë qartë që më shumë se sa gishtin kërkon një dorë të shtrënguar, të flasim drejt dhe ti shohim në sy.

Dua të falënderoj edhe ata që mendojnë ndryshe nga ne, u them të gjithë demokratëve që jam kryetari juaj, do ju shërbej me përulësi, duke siguruar që në rrugët tona, si ky shesh cilësia shërbimi ofrohet për të gjithë njësoj. I shtrij dorën Belindit, Bejkos, Lajlës.