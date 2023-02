Tritan Shehu: Për sistemin shëndetësor: Shteti po diskriminon mjekët dhe personelin, duke filluar që nga pagat qesharake të tyre.

Tritan Shehu Deputeti i Partisë Demokratike, nëpërmjet një postimi në facebook, ka reaguar në lidhje me sistemin e shëndetësisë në Shqipëri.

Shehu ka akuzuar, qeverinë se po mbledh "mbjell vec urrejtje ndaj mjekëve", dhe që i diskriminon mjekët e personelin, duke filluar qe nga pagat qesharake te tyre, dhe kjo është një arsye që më 11 shkurt duhet t’iu bashkohemi protestës së opozitës.

Më 11 shkurt në orën 12:00 do të zhvillohet protesta e thirrur nga opozita në Bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë.

“Shteti, qe mbjell vecse urrejtje ndaj mjekeve!

Perseri dhune mbi mjeket.

Arrestime e burgosje te personelit mjekesor per 7000 leke te reja, ndersa ata milioneshe Euro “gezojne” parate!

Dhun pra nga individe e dhune nga shteti!

Nga nje shtet qe e ka vendosur sistemin tone shendetesor mbi moton:

O paguaj o vdis!

Nje shtet qe ka shkaterruar edhe sherbimin kirurgjikal te urgjences prane QSUT.

Nje shtet, qe eshte pergjegjes per varferine e thelle te sistemit, per mungesat esenciale te tij edhe ne nivel urgjence.

Nje shtet qe diskriminon ne krye te heres mjeket e personelin, duke filluar qe nga pagat qesharake te tyre.

Nje shtet qe i konsideron e trajton mjeket si “armiqte” e tij, i kompleksuar nga intelektualizmi e liberalismi i tyre!

Dhe qe per te fshehur pergjegjesite e tij, keq perdorimin e fondeve edhe me ato PPP….

Mbjell urrejtjen ndaj mjekeve per t’i fajesuar ata, per t’i bere “pergjegjes” para opinionit per keq qeverisjen e tij, korrupsionin e tij!

Arsye më shumë keto per koleget e nderuar qe me 11 Shkurt te jene ne Bulevard”, ka shkruar Shehu.