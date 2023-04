Tritan Shehu: Koalicioni ‘’Bashkë Fitojmë’’ mund t’i shpëtojë qytetarët nga mjerimi dhe varfëria e Rilindjes

Tritan Shehu në një status në Facebook është shprehur se koalicioni ‘’Bashkë Fitojmë’’ e ka fitoren të sigurtë në Gjirokastër. Shehu shkruan se koalicioni është tashmë solid dhe krejtësisht funksional. Ai thekson se kandidati i opozitës mund të shpetojë qytetarët nga mjerimi dhe arrogance e qeverisjes Rama.

‘’ Mobilizim e besim per fitoren, ne Qarkun e Gjirokastres! Ne te gjitha bashkite, ne Gjirokaster, Dropull, Libohove, Tepelene, Memaliaj, Kelcyre, Permet deget e PD, kryesite e tyre, shtabet, kandidatet etj. jane ne vrullin e punes per zgjedhjet e 14 Majit.

Fitorja eshte shume afer tashme, sepse ne kemi:

—Dorian Lani, Adil Xhelili, Thanas Maneka, Baftjar Imeri, Albert Malaj, Arjan Kasaj, Edmond Komino, kandidate te koalicionit tone, qe jane pa dyshim kandidatura te shkelqyera keto, jane kryetaret e ardheshem.

—Sepse Koalicioni “Bashke Fitojme” tashme eshte solid e krejtesisht funksional.

—Sepse ky koalicion ka si drejtuese PD, forcen kryesore politike opozitare ne Shqiperi.

— Sepse lideri politik i ketij koalicioni eshte Berisha.

—Sepse keta kandidate paraqesin platformat me te mira, reale e konkrete per daljen nga “ humnera” aktuale e zhvillimin e Bashkive, qe do te drejojne mbas disa javesh.

—Sepse vetem keta dhe Koalicioni i yne mund te shpetojne qytetaret tane nga mjerimi, perbuzja, varferia ku Rilindja i ka katandisur, nepermjet keq qeverisjes, korupsionit te madh, arrgances e mos respektit per njerezit.

—Sepse vetem keta do te ngrene e ndertojne nje “Pushtet lokal” afer qytetareve e per qytetaret, per ata e femijet e tyre.

Dita e ndryshimit te shume pritur po vjen, tingujt e fitores tashme degjohen qartazi!’’, shkruan Tritan Shehu.