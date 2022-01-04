Basha merr një tjetër paralajmërim: Askush nuk mund të fyejë dhe grabisë demokratët
Lajmifundit / 4 Janar 2022, 15:15
Politikë
Ish-Presidenti Bujar Nishani, ka shpërndarë njoftimin për protestën e 8 Janarit, si edhe ka dhënë një paralajmërim të fortë ndaj Lulzim Bashës.
Nishani shkruan se askush nuk mundet të shkelmojë, të fyejë e të grabisë mijëra e mijëra demokratë.
“Për familjen tonë, për fëmijët tanë, për Shqipërinë , Askush nuk mundet të shkelmojë, të fyejë e të grabisë mijëra e mijëra demokratë. Liria, e drejta, dinjiteti nuk shiten as tregëtohen”, shkruan Nishani në rrjete sociale.