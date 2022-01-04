LEXO PA REKLAMA!

Basha merr një tjetër paralajmërim: Askush nuk mund të fyejë dhe grabisë demokratët

Lajmifundit / 4 Janar 2022, 15:15
Politikë

 Basha merr një tjetër paralajmërim: Askush nuk mund të

Ish-Presidenti Bujar Nishani, ka shpërndarë njoftimin për protestën e 8 Janarit, si edhe ka dhënë një paralajmërim të fortë ndaj Lulzim Bashës.

Nishani shkruan se askush nuk mundet të shkelmojë, të fyejë e të grabisë mijëra e mijëra demokratë.

“Për familjen tonë, për fëmijët tanë, për Shqipërinë , Askush nuk mundet të shkelmojë, të fyejë e të grabisë mijëra e mijëra demokratë. Liria, e drejta, dinjiteti nuk shiten as tregëtohen”, shkruan Nishani në rrjete sociale.

