“Tirana është bërë qytet i pajetueshëm”, Flutura Açka del me thirrjen e fortë ndaj SPAK

Deputetja Flutura Açka ka reaguar për kullën që pritet të ndërtohet në qendër të Tiranës.

Açka shkruan se Tirana sot është bërë një qytet i pajetueshëm si nga cilësia e ajrit po ashtu edhe nga kushtet mininale të jetës kolektive.

“Tiranët dhe ‘tiranasit’ që po e ndërtojmë dhe shkatërrojnë njëherësh, po bëjnë krimin më të madh që i është veshur politikës, sepse është një krim, ndëshkimi për të cilin nuk ka asnjë vlerë, sepse i ka dhënë fytyrën e tyre asaj”, shkruan Açka.

Tiranë të vranë të njëjtët tiranë

Njëherësh me namin që po qarkullon për fat Europës si një perlë e panjohur e Europës për bukuritë natyrore, po ulen me të njëjt?n shpejtësi hapësirat e gjelbra, veçmas të qyteteve, e veçmas Tiranës.

Përtej entuziazmit të politikës së “klubit të barsetave” që ka ngulfat Tiranën politikisht, financiarisht, kulturalisht e moralisht, i tillë që do të mbetet përjetë objekt barcoletah, Tirana është sot një qytet i pajetueshëm, si nga cil?sia e ajrit dhe mjediseve, nga trafiku e kushte minimale të jet?s kolektive, nga mungesa e shërbimeve në raport me numrin e popullsisë, por edhe nga sh?mtia q? ia ka veshur si qysh babëzia e papëbajtshme q? ka shoqërur sistemin e ndërtimeve, i vetmi sektor që siguron e pastron miliardat.

Tiran?t dhe ‘tiranasit’ që po e ndërtojmë dhe shkatërrojnë njëherësh, po b?jn? krimin m? të madh që i është veshur politikës, sepse është një krim, ndëshkimi për të cilin nuk ka asnjë vlerë, sepse i ka dhënë già fytyrën e tyre asaj.

Por këto kulla janë banka e pushtetit të PS-së me të cilat blejë votat që grabisin për të deformuar vullnetin e shqiptarëve, pasi kanë l?në nën minimumin jetik 43% të tyre; me të cilat blejnë edhe Opozitë për t’u shitur demokratë të m?dhenj europianë; me të cilën blejnë media që i kushton emisione t? tëra këtyre bukurive phallo-ike të qendrës së Tiranës; me të cilat poshtëron administratën dhe korrupton të gjithë sistemin; me të cilat ble luksin e shfrenuar të pushtetit që riciklon me forcën e paras? kriminale sërish pushtet.

Kjo – banka në duart t? klubit të barsetave – është e vetmja siguresë që mban miqësin? politike mes kreut të qeverisë dhe kreut të bashkisë. Juniori është vazhdim i sinjorit shkatërrues të Tiranës, urrejtësit më të mëdhenj t? identitetit të saj, gjithaq i brishtë nga kohërat si kryeqytet jo shumë jetëgjatë.

Është detyrë e SPAK ta djegë atë siguresë e pastaj të shohim se ç’do të ndodhë. T’i marrë me radh? financat e këtyre kullave, le ta nisë nga kjo më e reja që ia mori qendrës së Tiranës një vend të gjelbër.