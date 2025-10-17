LEXO PA REKLAMA!

Thyen urdhërin e Berishës, Mediu, Duka dhe Artan Luku shfaqen së bashku në protestën për ish-krerët e UÇK në Tiranë

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 22:45
Politikë

Thyen urdhërin e Berishës, Mediu, Duka dhe Artan Luku shfaqen së

Pasi vendimi i Sali Berishës për të mos marrë pjesë në protestën e zhvilluar në Tiranë në ‘Sheshin Skënderbej’ u thye nga Bujar Leskaj dhe Aulon Kalaja, kjo u pasua edhe nga aleatët e PD.

Në protestën për ish-kererët e UCK në Tiranë mori pjesë kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka dhe deputeti i kësaj partie Artan Luku duke injoruar vendimin e Berishës për mospjesmarrje në protestë.

