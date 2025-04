Thirrja e Papa Francekut në Sarajevë: Kurrë më luftë

“Kurrë më luftë!”. Ka qenë kjo thirrja e Papa Françeskut gjatë meshës në stadiumin “Kosevo” të Sarajevës, në Bosnjë-Hercegovinë. “Lufta do të thotë: fëmijë, gra dhe të moshuar në kampe refugjatësh; do të thotë: zhvendosje të detyruara, shtëpi, rrugë e fabrika të shkatërruara; por do të thotë sidomos jetë të thyera”, ka thënë Papa.

Duke iu drejtuar qytetarëve boshnjakë, Ati i Shenjtë ka thënë: “Ju e dini mirë, sepse e përjetuat pikërisht këtu, sesa vuajtje, shkatërrim dhe dhimbje është shkaktuar”.

“Sot, të dashur vëllezër dhe motra, ngrihet edhe njëherë nga ky qytet thirrja e popullit të Zotit dhe e të gjithë burrave e grave të vullnetit të mirë: kurrë më luftë! Paqja është vepër e drejtësisë. Vendosja e paqes është një detyrë që duhet çuar përpara çdo ditë, hap pas hapi, pa u lodhur kurrë. Brenda kësaj klime lufte, si një rreze dielli që përçan retë, tingëllon fjala e Jezusit në Ungjill: Lumtur qofshin veprimtarët e paqes”, është shprehur Papa Françesku.

Sipas tij, ky apel është gjithmonë aktual dhe vlen për të gjithë brezat.

“Ai nuk u referohet predikuesve të paqes. Të gjithë janë të aftë të nxjerrin në pah paqen, edhe në mënyrë hipokrite apo edhe të gënjeshtërt. Jo, ai thotë: Lumtur qofshin veprimtarët e paqes. Pra, ata që e bëjnë”, ka thënë më tej Papa.

Gjithashtu, Ati i Shenjtë ka shtuar se, drejtësia nuk duhet të jetë e refuzuar, e tmerruar, apo e planifikuar. “Por e zbatuar dhe e përjetuar”, është shprehur ai.