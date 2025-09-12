Theu urdhrin e grupit të PD për bojkot, deputeti zbulon arsyen: Ishte refleks, votova…
Top Channel mëson arsyen pse Tritan Shehu mori pjes në në votim për Niko Peleshin.
Media e pyeti deputetin demokrat Tritan Shehu sepse theu urdhrin e grupit dhe mori pjesë në votimin për kreun e ri të Kuvendit.
“Ishte thjesht refleksi i votimit. Asgjë tjetër”, u përgjigj per Top Channel zoti Shehu.
Media e pyeti zotin Shehu, nëse kishte votuar pro apo kundër Niko Peleshit.
“Pa dyshim kundër”, konfirmoi Shehi.