Theu urdhrin e grupit të PD për bojkot, deputeti zbulon arsyen: Ishte refleks, votova…

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 20:10
Politikë
Theu urdhrin e grupit të PD për bojkot, deputeti zbulon arsyen: Ishte

Top Channel mëson arsyen pse Tritan Shehu mori pjes në në votim për Niko Peleshin.

Media e pyeti deputetin demokrat Tritan Shehu sepse theu urdhrin e grupit dhe mori pjesë në votimin për kreun e ri të Kuvendit.

“Ishte thjesht refleksi i votimit. Asgjë tjetër”, u përgjigj per Top Channel zoti Shehu.

Media e pyeti zotin Shehu, nëse kishte votuar pro apo kundër Niko Peleshit.

“Pa dyshim kundër”, konfirmoi Shehi.

