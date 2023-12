Të shtunën pritet të arrestohet, Berisha: Nuk më bën përshtypje, beteja ime pa kthim

Në konferencën e përjavshme për mediat, Sali Berisha, është shprehur këtë të premte se nuk ka asnjë lloj përshtypjeje se çfarë vendimi do të marrë gjykata për të.

Ai thekson se nuk ka ndërhyrë në asnjë proces gjyqësor, por ka kërkuar vetëm të mbrojë Kushtetutën.

“Qëndrimi i Sali Berishës nga dita një deri sot është vetëm një, mbrojtja e asaj që quhet shtet ligjor, por nuk ekziston. Mbrojtja e Kushtetutës, kjo absolutisht për asnjë interes personal, por për interesin e çdo qytetari që beson se mund të gëzojë lirinë vetëm me praninë e shtetit ligjor. Ndryshe, ajo është iluzion dhe joreale.

Pra, në asnjë rast dhe në asnjë rrethanë, unë nuk kam ndërhyrë në asnjë proces dhe në asnjë vendim, por vetëm kam mbrojtur ligjin dhe Kushtetutën për çdo qytetar që beson se barazia para ligjit, se zbatimi i ligjit është kushti i kushteve për të garantuar liritë e individit.

Asnjë rekomandim, unë nuk u bëj avokatëve të mi. Në qoftë se ka të bëjë me qëndrime direkt të miat, ata do më pyesin. Për të tjerat, çfarë ka të bëjë me zbatimin e ligjit, legjitimitetin e procedurave gjyqësore, ata kanë autoritet të plotë të vendosin pa më pyetur fare. Ky është raporti.

Ata ushtrojnë profesionin e tyre dhe duhet ta ushtrojnë atë profesion në variantin më të mirë, më dinjitoz që ata e konsiderojnë.

Unë nuk kam asnjë lloj impresioni se çfarë vendimi merret nesër apo pasnesër. Beteja ime është pa kthim. Kjo është ajo që unë kam deklaruar dhe ajo betejë do të vazhdojë gjer në triumfin e plotë, rikthimin e pluralizmit politik në vendin tim”, u shpreh Berisha.