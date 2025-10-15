"Të shkarkohet Presidenti Begaj!", Gazment Bardhi: Ka kryer shkelje të Kushtetutës, ndërhyri…
Kryetari i Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, ka raportuar kërkesën e demokratëve për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj.
Në një deklaratë për mediat, Bardhi u shpreh se kërkesa mbështetet në një dokument prej 80 faqesh dhe 224 faqe me prova shkresore, ku argumentohen 7 shkelje të rënda dhe të vazhdueshme të Kushtetutës nga kreu i shtetit.
Sipas tij, Presidenti ka humbur funksionin përfaqësues të unitetit të popullit dhe nuk mund të qëndrojë më në detyrë.
”Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike kam dorëzuar sot në protokollin e Kuvendit të Shqipërisë kërkesën për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës Bajram Begaj për shkelje të rënda, e në mënyrë të vazhdueshme, të Kushtetutës së Shqipërisë. Kërkesa është e argumentuar gjërësisht në një material prej 80 faqesh, të mbështetura mbi 21 prova shkresore prej 224 faqesh, të cilat dëshmojnë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e procedurës që kemi inciuar, por po ashtu jemi të bindur se Bajram Begaj nuk mund të vazhdojë të jetë Kryetar i Shtetit dhe Përfaqësues i Unitetit të Popullit, funksione të cilat de facto i ka humbur prej shumë kohësh tashmë.