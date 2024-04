"Të ngrohem me dashurinë për shtetin", Rama kërkon të shohë protestuesen që mban pankartën

Kryeministri Edi Rama është i ftuar këtë mbrëmje në emisionin "Zonë e Lirë". I pyetur rreth protestës së zhvilluar pak ditë më parë para Kryeministrisë për krizën e paralajmëruar dhe rritjen e çmimeve, Rama komentoi parullat më pikante të përdorura nga qytetarët.

""Me çfarë të ngrohem këtë dimër?? Me dashurinë për shtetin tim???!!!", ishte ky një nga mesazhet me të cilat ngacmoi moderatori Arian Çani, kryeministrin Rama.



Rama tha se do donte ta shikonte qytetaren që mbante posterin, për të lidhur personin me mendimin.

Foto ilustruese

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rama: Ta shikonim kush ishte, ta mbante poshte. Jo për ta perndjekur, doja të shikoja personin ta lidhja me mendimin./LajmiFundit