“Të mbajmë një minutë heshtje”, Spiropali ‘humor të zi’ në Parlament për deputetin e PD: Do jetë në...

Ministrja e Shtetit për Marrëdhënie me Parlamentin Elisa Spiropali nuk ka kursyer ironitë në fjalën e saj në Parlament.

“Së pari një 1 minutë heshtje për Edmond Spahon, që ra në fushë betejën, respekt për veprën e tij, i palodhur, dhe keqardhje që tradhëgimia e tij e bilbilfryerjes.

Ai ishte padiskutim më i guximshëm dhe me më shumë vlerë sesa ju së bashku.

Do jetë gjithmonë në zemrat tona, kur do ta kemi sërish këtu bashku me ju për revolucionin e radhës.

Pasi të mbarojnë 20 ditët…”, tha ajo.