“Të dalim si majmunë”/ Përmbytet lagjia e Erion Braçes, deputeti shpërthen i revoltuar

Deputeti, Erion Braçe ka ndarë një video në rrjetet sociale ku tregohet lagjia e tij e përmbytur.

Sipas tij në vetëm 30 minuta lagjia është përmbytur mjaftueshëm për të mos dalë si njeri por si një majmun.

Fajin për përmbytjen ai ia vë ndërtuesve të tre pallateve në këtë zonë pasi thotë se ndërtimet e tyre kanë bllokuar kanalet, edhe në anën e tyrë edhe në anën e pyllit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Braçe u shpreh se shi ka rënë edhe më parë-pa nisur ndërtimet e këtyre, por nuk jemi përmbytur kështu; nuk ra ndonjë shi përtej logjike edhe sot.

L I V E: NË LAGJE!

PËRMBYTET

PËR TË DALË NGA SHTËPIA E PËR TË SHKUAR NË PUNË!



Rruga është përmbytur në gati 30 metra, mjaftueshëm për të mos dalë si njeri nga shtepia por si MAJMUN-meqë kemi dhe pyllin afër!



NUK ËSHTË FAJI I BASHKISË;

Rruga kur u ndërtua u bë me kanalizime e gjithçka duhet të ketë për lëvizje normale.



Faji është i këtyre TRE NDERTUESVE TË TRE PALLATEVE, janë ndër më të mëdhenjtë në vend këta;

Ndërtimet e tyre kanë bllokuar kanalet, edhe në anën e tyrë edhe në anën e pyllit dhe ja ku jemi.



Shi ka rënë edhe më parë-pa nisur ndërtimet e këtyre, por nuk jemi përmbytur kështu; nuk ra ndonjë shi përtej logjike edhe sot.



Ndaj merrem me ndërtimin unë;

KA KULTURËN MË MIZERABËL TË PUNËS në raport me mjedisin, komunitetin-lagjen, punëtorët, tatimet e taksat!



Ky nuk është sektor ekonomik, ky është hall, për të gjithë!