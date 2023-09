Takimi i deputetëve të opozitës, Bardhi: Morën pjesë 43 deputetë, caktuam një pjesë të agjendës parlamentare

Gazmend Bardhi këtë të martë pas mbledhjes me deputetët e opozitës është shprehur se është caktuar agjenda që do të ndjekë opozita gjatë sesionit të ri parlamentar.



Sipas tij në mbledhje kanë marrë pjesë 43 deputetë.

“Në takimin me rreth 43 deputetët të Partisë Demokratike aleancës për ndryshim kemi caktuar një pjesë të agjendës kombëtare për seancën parlamentare, në proces të punës së opozitës në këtë sesion që do të jenë zgjedhjet e përkohshme të lira. Çuarja përpara e reformës zgjedhore është vendosur si prioritet I punës së të gjithë deputetëve të opozitës, për të gjithë që e ndjejnë veten opozitar duke bërë komisionin e ri të reformës zgjedhore me detyra të qarta. Është e papranueshme që opozita ka denoncuar masakrën zgjedhore të 25 prillit dhe të 14 majit është e papranueshme mos ta çojë përpara këtë nismë.

Kemi vendosur ngritjen e tre komisioneve, komisioni për PPP që përbën prioritet jo vetëm për abuzimet por edhe pamundësisë së qytetarëve për të marrë shërbimin e duhur mjekësor”, ka thënë Bardhi.