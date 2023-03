Tabaku kundër Alibeajt: Dalja me kandidatë për bashkitë dëmton demokratët

Dalja me kandidate me vete nga grupi i Alibeajt, per kreret e bashkive ne zgjedhjet lokale te 14 majit, eshte shoqeruar me debate te ashpra.

Jorida Tabaku një ndër zërat më kritike në mbledhjen e Kryesisë së Enkelejd Alibeaj është rreshtuar kundër nxjerrjes së kandidatëve në Bashkitë Tiranë, Durrës dhe Elbasan ku tashmë kanë shpallur kandidaturën tre demokrat që nuk ndjekin linjën zyrtare.

Deputetja demokrate ka paralajmëruar vendimin për te dalë më kandidat pasi sipas saj një akt i tillë do thellonte përcarjen e demokrateve dhe rrudhte partinë.

“Unë jam kundër kandidatëve për kryetar bashkie të tjerë nga opozita, Për më tepër në Tiranë, Durres e Elbasan.

Përçarja e partisë në bazë është shumë e sidomos në Tiranë dhe çdo gjë e tillë thjesht do ta përkeqësonte.

Më duhet të mendojmë për emrin e PD-së e për logon e PD-së e duhet ta mbrojmë atë të ngrihet e jo të rrudhet. Jeni duke vepruar gabim po e zvogëloni PD-në.

Na lejoni të fokusojmë energjitë në listat e këshillit bashkiak dhe tek emri i subjektit Partia Demokratike”, u shpreh Tabaku.