“Ta rrezojmë, t’i tregojmë vendin ose të ikim”, Berisha i përgjigjet Ramës për protestën: S’marrim pushtet me dhunë, por…

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha i ka kthyer përgjigje kryeministrit Edi Rama se me protestën e 12 nëntorit nuk do të merret pushteti me dhunë.

Në një konferencë për mediat, Berisha tha se mënyra e vetme për të mbajtur shqiptarët në vend, është largimi i Ramës nga pushteti.

“Si një njeri cinik që urren shqiptarët. Një gjë është e sigurt se nga e gjeneron këtë urrejtjeje për shqiptarët, hajde merre vesh. Një gjë është e sigurt se është një vasal i pështyrë, i Aleksandër Vuçiç. falimentoi njëri pas tjetrit sektorët.

1 mijë e 400 tonë qumësht pëlhura erdhi këtu dhe shqiptarët s’kanë ku shesin qumështin. Në një kohë kur kanë florën më të larmishme, për rrjedhojë prodhimin më të mirë. Ky po krijon katastrofën.

Ose ta rrezojmë këtë njeri që t’i tregojmë vendin, ose të ikim të gjithë dhe t’i lëmë vendin. Një gazetar i huaj thoshte; shqiptarët po e boshatisin vendin, do ngelen vetëm trafikantët dhe kriminelët.

Jo nuk e braktisim ne vendin, do përzëmë Ramën. Nuk shkojmë më tutje. S’marrim pushtet me dhunë ne. Ka nisur që tani, makineri shtetërore. Po e bërë do e paguash. Do e paguash shumë shtrenjtë.

Këtë betejë po e bëjmë për votën, si idealist që shqiptarët të votojnë të lirë. Ky nuk do, thotë; vota jam unë.”, tha ai.