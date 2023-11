“Sterilizimi”/ Beqaj i dorëzohet drejtësisë, ish-ministri i Shëndetësisë: Nuk do e ankimoj vendimin e SPAK

Të hënën në orën 12, në një seancë me dyer të mbyllura, që do të kryesohet nga gjyqtari i hetimit paraprak Erjon Bani, Ilir Beqja është urdhëruar që të paraqitet për t’u marrë në pyetje dhe për të verifikuar kushtet e masës së sigurisë të shpallur në mungesë të tij. Masa të dhëna sërish nga gjyqtari i hetimit paraprak dhe me kërkesë të prokurorëve të posaçëm të SPAK.

Në këtë verifikim të masave të sigurisë do të duhet që të kontrollohen gjeneralitetet e të dyshuarit, Ilir Beqja, për të cilin është vënë masa e detyrimit me paraqitje dhe masa detyruese ndalimi për të dalë jashtë Shqipërisë. Masë tjetër është gjithashtu që ai të paraqitet çdo të premte në orën 15:30, pranë një oficeri të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Pas ditës së hënën që do të zhvillohet seanca, të premten Ilir Beqaj do të kthehet i detyruar për t’u paraqitur te oficerja e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Ajo që ka ngelur pa u zbatuar nga urdhri i gjyqtarit Bani, i cili në muajin gusht e orientoi Prokurorinë e Posaçme SPAK që të shikonte dhe të merrte nën përgjegjësi ish-ministrin e Shëndetësisë.

SPAK nuk ka vendosur ende se çfarë do të bëjë me tre detyrat e tjera, të lëna nga gjyqtari antikorrupsion, dhe konkretisht SPAK në muajin gusht u orientua që të shikojë dhe të marrë në përgjegjësi edhe ish-ministrin e Financave, Shkëlqim Cani, për të cilin ka dyshime se ai në dy momente ka refuzuar të firmosë si ministër i Financave një nga shkretat për koncensionin e Sterilizimit me 100 milion euro dhe nga ana tjetër pa ndryshuar asnjë nga kushtet e kësaj dosjeje, një muaj e gjysëm më vonë e ka firmosur dhe ka pranuar për kalimin e fondeve.

Deri më tani janë në masat e sigurisë personal edhe 8 persona të tjerë, me masa më të rënda Ilir Rrapaj dhe Klodian Rrepaj, ky i fundit ish- zëvendës ministër i Shëndetësisë, e po ashtu i dyshyar për shpërdorim detyre.

Të njëjtën vepër penale adresohet edhe Ilir Beqaj, i cili sipas SPAK ka dyshime sa ka kryer shpërdorimin e detyrës në bashkëpunim. Pritet që nesër Beqaj ti bindet urdhrit të gjykatës urdhërit të gjykatës për të qenë i pranishëm në mesditë.