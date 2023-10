Spartak Ngjela shpërthen ndaj Ramës: Është i paaftë, nuk kupton

Avokati Spartak Ngjela tha në një intervistë për Euronews Albania se duhet ngritur padi ndaj Serbisë.

Për aq kohë sa mbeti një polic i Kosovës i vrarë, kjo çështje nuk ka nevojë për diskutim.



“Nëse vendi i tij është në konflikt, paaftësia e një kryeministri shkon gjithmonë në favor të kundërshtarit. Tani kjo është paaftësi e këtij apo angazhimi nga Serbia, unë them që është paaftësi. Pse? Sepse nuk e ka vetëm këtu, e ka në katër aspektet e mëdha të një kryeministri. Është i paaftë, nuk e kupton. Ta lëmë me kaq se dëmi është i barabartë…si e bën me qëllim si e bën nga paaftësia, politika nuk i mat këto, ato i mat drejtësia.

Fakti që ne nuk kemi një marrëveshje juridike të sistemit të thellë me Kosovën kjo tregon që të dy kryeministrat janë të paaftë. Mua nuk më duhet kush e ka fajin, sepse nëse njëri do të konceptoje paaftësinë e tjetrit nuk duhet ta luftojë pse është i paaftë, duhet t’i bindet që ta tërheqi. Kjo është politika,” – u shpreh Ngjela.