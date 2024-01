“SPAK si organizatë kriminale”/ Berisha: Ja pse e kam sulmuar

Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur të tjera akuza ndaj SPAK-ut në fjalën që po mban nga ballkoni i shtëpisë së tij.

Berisha deklaroi se SPAK-u po vepron si një organizatë kriminale. Ai tregoi se shkaku themelor i sulmeve të tij është vrasja e vtës së lirë.

Sipas tij, SPAK ka shkemuar të drejtat themelore t qytetarëve për votë të lirë për shërbim të qeverisë së Edi Ramës.

“Të dashur miq, ju keni konstatuar se në dallim nga çdo politikan, në këtë vend, unë kam sulmuar me ashpërsinë më të madhe prej dy vitesh Skapin si organizatë kriminale, si grupe të strukturuara kriminale. Sot do u them shkakun themelor.

Në çdo gjë që kemi në vlerat tona politike, supervlerë ne kemi votën e lirë. Por në qoftë se Edi Rama, ministrat e tij, Dumani, Doshi e me radhë, Gjiknuri, Manja, e të tjerë, janë vrasës të saj në terren, Dumani, Kraja dhe horat e tjerë janë vrasës të saj në dosjet që nuk i hapin kurrë.

Miqtë e mi, këta janë laro. Këta janë armiq të lirive tuaja, të lirive të shqiptarëve. Këta, për ata që ndajnë me kriminelët në qeveri, janë gati të shkelmojnë mbi lirinë tuaj më themelore, votën.

Vetëm pak muaj më parë, në zyrat e ekstremistit Altin Dumani mbërrin dosja zyrtare, e firmosur nga zyrtarë, në të cilën dëshmohet se falangat e partisë së krimit, meqenëse nuk fitonin Hasin, kërkonin të eliminonin kandidatin e PD.

Dumani është një vrasës si ata. Fsheh krimin e tyre dhe del përgjërohet në publik. Unë ju ia jap fjalën ju se atë fytyrë siç e ka do ua nxjerr para shqiptarëve. Se ata do të jenë si armë e diktaturës so marrin nga populli opozitar përgjigjen që meritojnë.

Ata janë hanxharët, ata janë shndërruar në veglat mjerane, mbështetësit më kryesorë të diktaturës në Shqipëri, mashtrues mjeranë që punojnë nga mëngjesi deri në darkë vetëm për pushtetin e Edi Ramës. Por ne kur nuk na impresionon Edi Rama, nuk ka pse na impresionojnë larot e tij, në Skap dhe kudo qofshin ata”, theksoi ai.