"SPAK nuk kishte rrugë tjetër!"/ Artan Hoxha për Berishën: Nuk njohu vendimin e gjykatës

Gazetari Artan Hoxha ka folur për kërkesën e SPAK, për arrestin me burg ose në shtëpi të Sali Berishës, kërkesë kjo e aprovuar nga Këshilli Mandatit ditën e sotme. I ftuar në emisionin "Të Paekspozuarit" në MCN TV, Hoxha tha se SPAK nuk pati rrugë tjetër, pas sfidës së vazhdueshme që i bëri Berisha, duke mos u paraqitur para oficerit të policisë gjyqësore.

"Avokatët e Berishës pretendonin që SPAK duhet t'i ishte drejtuar që në fillim Kuvendit. Nga krahu tjetër, prokurorët dhe deputetët këmbëngulën, që ne nuk gjykojmë çështjen, por Berisha shkeli vendimet e gjykatës dhe jemi për këtë. Nëse Berisha do të ishte paraqitur në prokurori, madje që në fillim, do të kishim rrjedhë tjetër. Berisha do të kishte përfituar më shumë politikisht dhe mediatikisht, duke u përballur me prokurrorët në sallën e gjyqit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rruga që zgjodhi Berisha ishte ta injoronte. Opinioni publik po vinte në dyshim SPAK, sepse SPAK nuk po reagonte.

Berisha thoshte është shkelur Kushtetuta, por ai ishte vendim gjykate. Një vendim gjyqësor anullohet vetëm nga vendimi i një gjyakte të nivelit më të lartë. Ose SPAK duhet të bënte këtë që në fillim, por të thotë gjykata e ka miratuar këtë që bëmë ne. Së dyti, SPAK thotë ne po shkojmë te kjo masë sepse nuk kemi zgjidhje tjetër", tha Hoxha.