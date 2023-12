SPAK kërkesë Kuvendit për ta arrestuar, Berisha: E kam lexuar nga mediat

Pas mbledhje së grupit, ish kryeministri Sali Berisha ka folur për mediat. Ai është shprehur se ende nuk i është dorëzuar asgjë në rrugë zyrtare por e ka lexuar kërkesën nga mediat.

Berisha: Janë të gjithë në unison se ky vendim bazohet në një vendim antikushtetues, antiligjor, të mëparshëm të SKAPit dhe gjykatëses së shkarkuar nga Berisha më 8 shkurt 1996.

Duke thënë këtë siç theksova dhe para dy orësh në konferencë për shtyp në vitin 2012 jam angazhuar për heqjen e imunitetit të deputetit dhe ka qenë një përpjekje e drejtë. Vendimi i parlamentit do të respektohet nga unë. Por, sidoqofte, cilido qoftë vendimi i parlamentit, e pranoj.

Asnjë ndryshim në strategjinë tonë në parlament nuk do të ketë. Ne sot ë vazhdojmë në mosbindjen civile. Grupi nuk merr pjesë në votim ose do votoje me mosbindje. Ka 6 javë që nuk voton. Së pari do të lexoj vendimin zyrtar. E kam marrë nga media, akoma nuk më ka ardhur nga Kuvendi.