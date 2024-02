“Një fabul e ndërtuar keq”, avokati i Belerit: E turpshme, nuk ka një foto, asnjë provë!

Avokati i Fredi Belerit për mediat, tha se pretenca e SPAK, që kërkon 2 vite e 6 muaj burg për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës ishte e pritshme.

Sipas tij, Beleri nuk është takuar asnjë herë me të infiltruarin e policisë Arsen Rama, teksa shtoi se nësse do të kishte një takim mes tyre do të ekziston një provë e vetme, një filmim ose fotografi.

Avokati tha se asnjë nga ptrovat e paraqituara nga ai nuk është pranuar, teksa ngre dyshime se procesi ka qenë i orientuar politikisht.

“Një fabul e ndërtuar keq për Fredi Belerin. Është e turpshme, e pritshme. Gjykata është totalisht në vëmendjen e priokurorisë. E tërhoqi procesin prokuroria nga fillimi në fund. Nuk u soll një pajisje, asgjë. U rrëzuan të gjitha kërkesat tona.

Nuk është takuar asnjë herë Arsen Rama me Fredi Belerin. Nëse do ishin takuar, do kishte një foto të vetme. I kanë bërë aktet e ekspertimit dhe nuk kanë asnjë provë konkrete”, tha avokati i Fredi Belerit.

SPAK shpall pretencën për Fredi Belerin, duke kërkuar dy vjet e gjashtë muaj burg për akuzen e korrupsionit ne zgjedhje.

Prokurori Adnan Xholi tha ne gjyq se Beleri nuk ka shprehur pendese per vepren penale te kryer me blerjen e tete votave per 40 mije leke ne zgjedhjet e 14 majit.

Për Pandeli Kokaveshin, SPAK kerkoi dy vjet burg që për shkak të gjendjes së tij, SPAK tha t’i konvertohet në 4 vite shërbim prove.

Beleri u arrestua në ambientet e një lokali në Himarë, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, pasi u kap në flagrancë bashkë më bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi duke blerë vota.

Beleri nuk ka mundur të marrë detyrën, pasi autoritetet nuk i dhanë leje për të kryer betimin.

Për çështjet e tij është angazhuar edhe qeveria greke e cila e quan arrestimit e tij të paligjshëm e politikë.